У Карпатах заблукали троє лижників з Одеси
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Троє туристів-лижників заблукали у Карпатах, спускаючись з гори Тростян. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
"9 лютого о 18:55 до рятувальників надійшло повідомлення, що, спускаючись з гори Тростян, заблукали троє туристів-лижників: 2 жінки 1974 року народження та чоловік 1963 року народження, жителі м. Одеса", - йдеться в повідомленні.
О 19:30 заблукалих туристів знайшли. Меддопомоги вони не потребували.
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Як повідомляв УНН, у гірській місцевості на Закарпатті заблукав громадянин Німеччини.
Нагадаємо, у горах Карпат очікується значна сніголавинна небезпека.