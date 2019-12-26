В Карпатах спасли туриста из США
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Спасатели нашли гражданина США, который отправился со спортивной базы "Заросляк" на Говерлу "зеленым маршрутом" и заблудился. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Facebook, передает УНН.
"Спасатели из Ворохты получили сообщение от господина из Соединенных Штатов. Он сообщил, что отправился со спортивной базы "Заросляк"на Говерлу "зеленым маршрутом" и потерял ориентировку. Спасатели постоянно поддерживали с ним связь, и уже через полтора часа поили туриста горячим чаем", - говорится в сообщении.
В МВД призвали всех, кто отправляется в горы, зарегистрировать маршрут и держать телефон спасателей под рукой.
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