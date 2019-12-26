У Карпатах врятували туриста зі США
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Рятувальники знайшли громадянина США, який вирушив зі спортивної бази "Заросляк" на Говерлу "зеленим маршрутом" та заблукав. Про це повідомляє пресслужба МВС України у Facebook, передає УНН.
"Рятувальники із Ворохти отримали повідомлення від пана зі Сполучених Штатів. Він повідомив, що вирушив зі спортивної бази "Заросляк" на Говерлу "зеленим маршрутом" та втратив орієнтування. Рятувальники постійно підтримували з ним зв'язок, і вже через півтори години напували туриста гарячим чаєм", - йдеться в повідомленні.
У МВС закликали всіх, хто вирушає в гори, зареєструвати маршрут та тримати телефон рятувальників під рукою.
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