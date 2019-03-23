В Карпатах предупредили о возможном сходе лавин
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Из-за повышения температуры днем в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей течение выходных возможен сход лавин. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, в связи с дневным прогревом воздуха, 23-24 марта в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - сообщили в ведомстве.
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Как сообщал УНН, украинцев предупредили о возможном ухудшении самочувствия из-за погоды.
Напомним, на следующей неделе ночью все еще будут наблюдаться морозы.
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