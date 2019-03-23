У Карпатах попередили про можливе сходження лавин
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Через підвищення температури вдень у високогір’ї Закарпатської та Iвано-Франкiвської областей продовж вихідних можливе сходження лавин. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
" За даними УкрГідрометцентру, у зв’язку з денним прогрівом повітря, 23-24 березня у високогір’ї Закарпатської та Iвано-Франкiвської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рiвень)", - повідомили у відомстві.
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Як повідомляв УНН, українців попередили про можливе погіршення самопочуття через погоду.
Нагадаємо, наступного тижня вночі все ще будуть спостерігатися морози.
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