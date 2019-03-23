Через негоду в Україні було знеструмлено понад 90 населених пунктів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Внаслідок ускладнення погодних умов (шквалистий вітер) через спрацювання системи захисту ліній електропередач залишаються знеструмленими 94 населених пункти у 6 областях. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
"Внаслідок ускладнення погодних умов (шквалистий вітер) через спрацювання системи захисту ліній електропередач залишаються знеструмленими 94 населених пункти у 6 областях: Сумська – 30 н.п., Полтавська – 16 н.п., Дніпропетровська – 20 н.п., Чернігівська – 13 н.п., Донецька – 12 н.п., Запорізька – 3 н.п. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - повідомили рятувальники.
У ДСНС підкреслили, що 22 березня в м. Чернігів внаслідок сильного шквалистого вітру пошкоджено покриття даху магазину на площі 700 м2 та покрівлі офісної будівлі на площі 300 м2. В с. Анисів Чернігівського р-ну пошкоджено покриття даху школи на площі 200 м2. Внаслідок даних подій постраждалих немає.
"Протягом доби підрозділами ДСНС прибрано понад 60 повалених дерев. Для ліквідації наслідків негоди від ДСНС залучалось 158 чол. о/с та 37 од. техніки. Місцевими органами влади вживаються заходи щодо надання допомоги населенню та ліквідації наслідків негоди", - додали у прес-службі.
Як повідомляв УНН, у Києві оголосили штормове попередження.