Из-за непогоды в Украине были обесточены более 90 населенных пунктов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 94 населенных пункта в 6 областях. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС.
"В результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 94 населенных пункта в 6 областях Сумская - 30 н.п., Полтавская - 16 н.п., Днепропетровская - 20 н.п., Черниговская - 13 н.п., Донецкая - 12 н.п., Запорожская - 3 н.п. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - сообщили спасатели.
В ГСЧС подчеркнули, что 22 марта в г. Чернигов. В результате сильного шквалистого ветра повреждено покрытие крыши магазина на площади 700 м2 и кровли офисного здания на площади 300 м2. В с. Анисов Черниговского р-на повреждено покрытие крыши школы на площади 200 м2. Вследствие данных событий пострадавших нет.
"В течение суток подразделениями ГСЧС убрано более 60 поваленных деревьев. Для ликвидации последствий непогоды от ГСЧС привлекалось 158 чел. В / с и 37 ед. Техники. Местными органами власти принимаются меры по оказанию помощи населению и ликвидации последствий непогоды", - добавили в пресс- службе.
Как сообщал УНН, в Киеве объявили штормовое предупреждение.