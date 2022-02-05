В Карпатах ожидается снеголавинная опасность
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. В горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей ожидают значительную снеголавинную опасность, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
По данным Укргидрометцентра, 5-6 февраля на высокогорье Закарпатской области сохранится, а 6-7 февраля, в связи со снегопадами и метелями, в горах Ивано-Франковской и Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Добавим
По прогнозу погоды, 5 февраля в западных, северных и большинстве центральных областей небольшой снег, днем местами с дождем, на остальной территории без существенных осадков. Температура в западных областях ночью около 0°, днем 1-6° тепла; в восточных и северо-восточных областях ночью 7-12° мороза, днем 0-5° мороза; на остальной территории ночью 4-9° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в Одесской области 3-8° тепла.
6 февраля ночью на Левобережье, днем в восточных и западных областях, 7 февраля в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях небольшой (на Закарпатье умеренный) снег, днем местами с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед; на остальной территории страны без осадков. Температура 6-7 февраля ночью 0-5° мороза (7 февраля на западе от 3° мороза до 2° тепла), днем 0-5° тепла, 7 февраля в южной части 3-8 тепла; 6 февраля в восточных областях ночью 5-10° мороза, днем около 0°. 5-7 февраля в западных областях порывы ветра.
8-9 февраля ночью в Украине, кроме востока, небольшой, местами умеренный мокрый снег; днем в западных, восточных, 8 февраля и в южных областях небольшие осадки, на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью и днем от 3° мороза до 3° тепла, 8 февраля в южной части, 9 февраля в большинстве областей днем 1-7° тепла.
10-14 февраля без существенных осадков, лишь 12 февраля в западных, северных и большинстве центральных областей временами снег и мокрый снег. Температура 10-11 февраля ночью от 3° мороза до 3° тепла, днем 2-8° тепла; 12-14 февраля ночью 1-7° мороза, днем от 3° мороза до 3° тепла, в южной части 0-6° тепла.