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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У Карпатах очікується сніголавинна небезпека

У Карпатах очікується сніголавинна небезпека

Київ • УНН

 • 15243 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. У горах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей очікують значну сніголавинну небезпеку, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

За даними УкрГідрометцентру, 5-6 лютого на високогір'ї Закарпатської області утримається, а 6-7 лютого, у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами, у горах Івано-Франківської та Львівської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Додамо

За прогнозом погоди, 5 лютого у західних, північних та більшості центральних областей невеликий сніг, вдень місцями з дощем, на решті території без істотних опадів. Температура в західних областях вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла; у східних та північно-східних областях вночі 7-12° морозу, вдень 0-5° морозу; на решті території вночі 4-9° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Одещині 3-8° тепла.

6 лютого вночі на Лівобережжі, вдень у східних та західних областях, 7 лютого у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях невеликий (на Закарпатті помірний) сніг, вдень місцями з дощем, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь; на решті території країни без опадів. Температура 6-7 лютого вночі 0-5° морозу (7 лютого на заході від 3° морозу до 2° тепла), вдень 0-5° тепла, 7 лютого у південній частині 3-8 тепла; 6 лютого у східних областях вночі 5-10° морозу, вдень близько 0°. 5-7 лютого у західних областях пориви вітру.

8-9 лютого вночі в Україні, крім сходу, невеликий, місцями помірний мокрий сніг; вдень у західних, східних, 8 лютого і у південних областях невеликі опади, на решті території без істотних опадів. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 3° тепла, 8 лютого у південній частині, 9 лютого в більшості областей вдень 1-7° тепла.

10-14 лютого без істотних опадів, лише 12 лютого у західних, північних та більшості центральних областей часом сніг та мокрий сніг. Температура 10-11 лютого вночі від 3° морозу до 3° тепла, вдень 2-8° тепла; 12-14 лютого вночі 1-7° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла, у південній частині 0-6° тепла.

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