В Карпатах обрушился мост через приток реки Лимница
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. В среду, 3 июля, на в Калушском районе обрушился мост через реку Чечва, соединяющий села Долгое-Калужское и Пойло. Об этом сообщает Калужская районная государственная администрация в Ивано-Франковской области, передает УНН.
“Мост через реку Чечва обвалился утром 3 июля”, — говорится в сообщении.
Как отмечается, по результатам обследования разрушенного моста комиссией райгосадминистрации будут составлены дефектные акты и переданы в соответствующие учреждения. Установлены предупредительные знаки о разрушенном мосте.
“Мост был построен в 60-х годах прошлого века, в 2009-2010 годах осуществлен капитальный ремонт моста”, — рассказал председатель сельсовета с.Пийло Калушского района Ивано-Франковской области Николай Семанив.
Место происшествия в селе Долгое-Калужское посетили представители местной власти: заместитель председателя районной государственной администрации Сергей Дудинец и заведующий сектором гражданской защиты, экологии и природных ресурсов райгосадминстрации Роман Кравец.
Ситуация находится под контролем Калушской РГА.
Отметим, что река Чечва, протекающая в пределах Рожнятовского и Калушского районов Ивано-Франковской области, является левым притоком реки Лимницы (бассейн Днестра).
Напомним, на Буковине из-за непогоды разрушен временный мост через р.Серетель (правый приток р.Малый Серет, бассейн р.Дунай).