У Карпатах обвалився міст через притоку річки Лімниця
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. У середу, 3 липня, на Калущині обвалився міст через річку Чечва, який з’єднує села Довге-Калуське і Пійло. Про це повідомляє Калуська районна державна адміністрація у Івано-Франківській області, передає УНН.
“Міст через річку Чечва обвалився вранці 3 липня”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, за результатами обстеження зруйнованого моста комісією райдержадміністрації буде складено дефектні акти та передано до відповідних установ. Наразі встановлено попереджувальні знаки про зруйнований міст.
“Міст було збудовано у 60-х роках минулого століття, у 2009-2010 роках здійснено капітальний ремонт моста”, — розповів голова сільради с.Пійло Калуського району Івано-Франківської області Микола Семанів.
Місце події у селі Довге-Калуське відвідали представники місцевої влади: заступник голови районної державної адміністрації Сергій Дудинець і завідувач сектору цивільного захисту, екології та природних ресурсів райдержадмінстрації Роман Кравець.
Ситуація знаходиться під контролем Калуської РДА.
Зазначимо, що річка Чечва, що протікає у межах Рожнятівського та Калуського районів Івано-Франківської області, є лівою притокою річки Лімниці (басейн р.Дністер).
Нагадаємо, на Буковині через негоду зруйновано тимчасовий міст через р.Серетель (права притока р.Малий Серет, басейн р.Дунай).