В Карпатах возможно схождение лавин

"По данным Укргидрометцентра, в связи с осадками, метелями и с последующей оттепелью, 18 марта в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей удержится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - сообщили в ведомстве.

Напомним, неделя в Украине начнется погодой преимущественно без осадков, температура воздуха местами прогреется до 17 градусов тепла.

19 марта по Украине снова ожидается дождь.