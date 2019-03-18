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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Карпатах возможно схождение лавин

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. В украинских Карпатах в понедельник, 18 марта, удержится значительная снеголавинная опасность. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

В Карпатах возможно схождение лавин

"По данным Укргидрометцентра, в связи с осадками, метелями и с последующей оттепелью, 18 марта в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей удержится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - сообщили в ведомстве.

Напомним, неделя в Украине начнется погодой преимущественно без осадков, температура воздуха местами прогреется до 17 градусов тепла.

19 марта по Украине снова ожидается дождь.

Украинские Национальные Новости

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