В Карпатах возможно схождение лавин
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В украинских Карпатах в понедельник, 18 марта, удержится значительная снеголавинная опасность. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, в связи с осадками, метелями и с последующей оттепелью, 18 марта в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей удержится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - сообщили в ведомстве.
Напомним, неделя в Украине начнется погодой преимущественно без осадков, температура воздуха местами прогреется до 17 градусов тепла.
19 марта по Украине снова ожидается дождь.