У Карпатах можливе сходження лавин
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. В українських Карпатах у понеділок, 18 березня, утримується значна сніголавинна небезпека. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"За даними Укргідрометцентру, у зв’язку з опадами, хуртовинами та з подальшою вiдлигою, 18 березня у високогір’ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей утримується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - повідомили у відомстві.
Нагадаємо, тиждень в Україні розпочнеться погодою переважно без опадів, температура повітря місцями прогріється до 17 градусів тепла.
19 березня по Україні знову очікується дощ.