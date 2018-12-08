В Карпатах существует опасность схода лавин

"По данным УкрГидрометцентра 8 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области и 8-9 декабря в высокогорье восточной части Закарпатской области сохраняется низкая снеголавинная опасность (1 уровень). 9-10 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) ", - сказано в сообщении.



Как сообщал УНН, по состоянию на утро 6 декабря высота снежного покрова в украинских Карпатах местами достигает 30 см.



Напомним, в декабре этого года средняя месячная температура на большей части территории Украины прогнозируется на уровне от 3 ° мороза до 1 ° тепла. Это несколько выше средних многолетних значений.