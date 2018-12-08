У Карпатах існує небезпека сходження лавин
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. У високогiр’ї Iвано-Франкiвської областi та 8-9 грудня у високогір’ї східної частини Закарпатської області зберiгається низька снiголавинна небезпека Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
"За даними УкрГідрометцентру, 8 грудня у високогiр’ї Iвано-Франкiвської областi та 8-9 грудня у високогір’ї східної частини Закарпатської області зберiгається низька снiголавинна небезпека (1 рiвень). 9-10 грудня у високогiр’ї Iвано-Франкiвської областi очiкується помiрна снiголавинна небезпека (2 рiвень)", - сказано у повідомлені.
Як повідомляв УНН, станом на ранок 6 грудня висота снігового покриву в Українських Карпатах місцями сягає 30 см.
Нагадаємо, у грудні цього року середня місячна температура на більшості території України прогнозується на рівні від 3° морозу до 1° тепла. Це дещо вище середніх багаторічних значень.