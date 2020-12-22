В Карабахе после прекращения боевых действий обнаружили более тысячи тел погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. В Нагорном Карабахе обнаружили 1039 тел погибших, в том числе и тела мирных жителей. Об этом со ссылкой на Службу по чрезвычайным ситуациям непризнанной республики сообщает армянское “Радио Свобода”, передает УНН.
По данным ведомства, поисково-спасательные работы в местах боевых действий в Карабахе ведутся с 13 ноября. Вместе со спасательными отрядами в поисковых работах принимают участие родственники погибших или пропавших без вести военнослужащих, а также военные, знакомые с местностью.
На сегодняшний день поисковые работы продолжаются в горно-лесных районах Шушинского, Мартунинского, Гадрутского и Физулийского районов Карабаха.
Как сообщал УНН, официальное число военных потерь Азербайджана в войне в Карабахе превысило количество жертв со стороны Армении.
Напомним, неделю назад Азербайджан и Армения провели обмен военнопленными по принципу “всех на всех”.