У Карабасі після припинення бойових дій виявили більше тисячі тіл загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. У Нагірному Карабаху виявили 1 039 тіл загиблих, в тому числі і тіла мирних жителів. Про це з посиланням на Службу з надзвичайних ситуацій невизнаної республіки повідомляє вірменське “Радіо Свобода”, передає УНН.
За даними відомства, пошуково-рятувальні роботи в місцях бойових дій в Карабасі ведуться з 13 листопада. Разом з рятувальними загонами в пошукових роботах беруть участь родичі загиблих або зниклих без вести військовослужбовців, а також військові, знайомі з місцевістю.
На сьогоднішній день пошукові роботи тривають в гірничо-лісових районах Шушінского, Мартунінского, Гадрутского і Фізулійского районів Карабаху.
Як повідомляв УНН, офіційне число військових втрат Азербайджану у війні в Карабасі перевищило кількість жертв з боку Вірменії.
Нагадаємо, тиждень тому Азербайджан і Вірменія провели обмін військовополоненими за принципом “всіх на всіх”.