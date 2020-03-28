В Канаде задержали мужчину, который преднамеренно кашлял на соседей

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 83104 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 99700 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102140 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101433 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109346 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 97808 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104378 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106396 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131359 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130405 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Канаде задержали мужчину, который преднамеренно кашлял на соседей

В Канаде задержали мужчину, который преднамеренно кашлял на соседей

Киев  •  УНН

 • 12706 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. На востоке Канады правоохранители задержали мужчину, который после возвращения из международной поездки не самоизолировался должным образом и намеренно кашлял на соседей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение полиции региона Каннебекасис в провинции Новый Брансвик в Facebook.

“В четверг правоохранители прибыли по вызову в дом в городе Ротсей в провинции Новый Брансуик. Жители резиденции находились в ссоре по поводу двух человек, которые не были должным образом изолированы после недавних международных поездок. Один человек был арестован за нападение, когда умышленно кашлял кому-то в лицо, при этом он выкрикивал угрозы и чувствовал себя плохо”, — говорится в сообщении.

Полиция призвала жителей не пытаться собственноручно решить вопросы с людьми, в отношении которых у жителей возникли подозрения относительно ненадлежащей самоизоляции.

Заметим, что в Канаде нарушителям режима самоизоляции грозит штраф или тюремное заключение.

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По состоянию на утро субботы на территории Канады были подтверждены 4758 случая инфицирования Covid-19. Вызванные недугом осложнения унесли жизни 56 человек.

Напомним, по состоянию на вечер 27 марта в Украине подтверждено 310 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

В ночь на 27 марта Соединенные Штаты опередили Китай и Италию по количеству больных COVID-19.

В свою очередь, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

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