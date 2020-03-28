В Канаде задержали мужчину, который преднамеренно кашлял на соседей
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. На востоке Канады правоохранители задержали мужчину, который после возвращения из международной поездки не самоизолировался должным образом и намеренно кашлял на соседей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение полиции региона Каннебекасис в провинции Новый Брансвик в Facebook.
“В четверг правоохранители прибыли по вызову в дом в городе Ротсей в провинции Новый Брансуик. Жители резиденции находились в ссоре по поводу двух человек, которые не были должным образом изолированы после недавних международных поездок. Один человек был арестован за нападение, когда умышленно кашлял кому-то в лицо, при этом он выкрикивал угрозы и чувствовал себя плохо”, — говорится в сообщении.
Полиция призвала жителей не пытаться собственноручно решить вопросы с людьми, в отношении которых у жителей возникли подозрения относительно ненадлежащей самоизоляции.
Заметим, что в Канаде нарушителям режима самоизоляции грозит штраф или тюремное заключение.
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По состоянию на утро субботы на территории Канады были подтверждены 4758 случая инфицирования Covid-19. Вызванные недугом осложнения унесли жизни 56 человек.
Напомним, по состоянию на вечер 27 марта в Украине подтверждено 310 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
В ночь на 27 марта Соединенные Штаты опередили Китай и Италию по количеству больных COVID-19.
В свою очередь, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.