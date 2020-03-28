В Канаде задержали мужчину, который преднамеренно кашлял на соседей

КИЕВ. 28 марта. УНН. На востоке Канады правоохранители задержали мужчину, который после возвращения из международной поездки не самоизолировался должным образом и намеренно кашлял на соседей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение полиции региона Каннебекасис в провинции Новый Брансвик в Facebook.