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У Канаді затримали чоловіка, який навмисно кашляв на сусідів

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. На сході Канади правоохоронці затримали чоловіка, який після повернення із міжнародної поїздки не самоізолювався належним чином та навмисно кашляв на сусідів. Про це повідомляє УНН із посиланням на повідомлення поліції регіону Каннебекасіс в провінції Новий Брансвік у Facebook.

“У четвер правоохоронці прибули за викликом до помешкання у місті Ротсей в провінції Новий Брансвік. Жителі резиденції перебували у сварці з приводу двох осіб, які не були належним чином ізольовані після недавніх міжнародних поїздок. Один чоловік був заарештований за напад, коли умисно кашляв комусь в обличчя, при цьому він викрикував погрози та почував себе погано”, - йдеться у повідомленні.

Поліція закликала жителів не намагатись саморуч вирішити питання з людьми, щодо яких у мешканців виникли підозри стосовно неналежного самоізолювання.

Зауважимо, що в Канаді порушникам режиму самоізоляції загрожує штраф або тюремне ув’язнення.

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Станом на ранок суботи на території Канади було підтверджено 4758 випадків інфікування Covid-19. Викликані недугою ускладнення забрали життя 56 осіб.

Нагадаємо, станом на вечір 27 березня в Україні підтверджено 310 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

В ніч на 27 березня Сполучені Штати випередили Китай та Італію за кількістю хворих на COVID-19.

У свою чергу, Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

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