У Канаді затримали чоловіка, який навмисно кашляв на сусідів

КИЇВ. 28 березня. УНН. На сході Канади правоохоронці затримали чоловіка, який після повернення із міжнародної поїздки не самоізолювався належним чином та навмисно кашляв на сусідів. Про це повідомляє УНН із посиланням на повідомлення поліції регіону Каннебекасіс в провінції Новий Брансвік у Facebook.