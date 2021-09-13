В Канаде три человека получили ножевые ранения в результате нападения
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Три человека получили ножевые ранения в результате нападения в одном из районов Монреаля, Канада. Об этом сообщил телеканал CTV, передает УНН.
Детали
По данным полиции, пострадали две женщины и один мужчина. Они доставлены в больницу, их жизни вне опасности.
Нападавший задержан, но его личность не раскрывается.
Других подробностей не приводится.
Напомним
Накануне в итальянском городе Римини человек ранил ножом пятерых человек, в том числе одного ребенка.