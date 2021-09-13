У Канаді три людини отримали ножові поранення в результаті нападу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Три людини отримали ножові поранення в результаті нападу в одному з районів Монреаля, Канада. Про це повідомив телеканал CTV, передає УНН.
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За даними поліції, постраждали дві жінки і один чоловік. Вони доставлені в лікарню, їх життя поза небезпекою.
Нападник затриманий, але його особа не розкривається.
Інших подробиць не наводиться.
Нагадаємо
Напередодні в італійському місті Ріміні чоловік поранив ножем п'ятьох осіб, в тому числі одну дитину.