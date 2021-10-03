В Канаде разбился самолет с баннером "Ты выйдешь за меня?", пилот погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. В канадской провинции Квебек вблизи города Монреаль разбился легкомоторный самолет, погиб один человек, еще один госпитализирован в больницу, передают телеканалы CTV и CBA, передает УНН.
Детали
По данным CTV, к борту самолета Cessna 172 был прикреплен транспарант с надписью: “Ты выйдешь за меня?”. Как передает телеканал, полиции и экстренным службам сообщили о падении самолета около 18:00 (1:00 3 октября по времени Киева).
Цитата
“Один человек умер, а второй человек доставлен в больницу”, — рассказала представитель полиции Вероник Комтуа, сообщает CTV.
Канадский совет по безопасности транспорта начала проверку.
Дополнение
Телеканал уточняет, что, согласно маршруту полета, борт взлетел в 17:46 (0:46 по времени Киева) из аэропорта Сен-Матье-де-Лапрери. По данным CTV, этот же самолет в 2006 году совершил аварийную посадку на проспекте Парк в Монреале. Тогда причиной аварийной ситуации стала неисправность двигателя.
Напомним
Двумя днями ранее — 1 октября — легкомоторный самолет упал во французском департаменте Дром. Погибли два человека. В местной префектуре отметили, что остается неизвестным, осуществлял самолет посадку или взлет. По данным издания Le Dauphine, борт упал в карьер неподалеку от аэропорта, а экстренные службы задействовали “значительные ресурсы”. Издание France Bleu уточнил, что глубина карьера — 50 м, что затрудняет работу сотрудников полиции и пожарных.