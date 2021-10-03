У Канаді розбився літак з банером "Ти вийдеш за мене?", пілот загинув
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. У канадській провінції Квебек поблизу міста Монреаль розбився легкомоторний літак, загинула одна людина, ще одного госпіталізували в лікарню, передають телеканали CTV і CBA, передає УНН.
Деталі
За даними CTV, до борту літака Cessna 172 був прикріплений транспарант з написом: “Ти вийдеш за мене?”. Як передає телеканал, поліції і екстреним службам повідомили про падіння літака близько 18:00 (1:00 3 жовтня за часом Києва).
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“Одна людина померла, а друга людина доставлена до лікарні”, — розповіла представник поліції Веронік Комтуа, повідомляє CTV.
Канадська рада з безпеки транспорту почала перевірку.
Доповнення
Телеканал уточнює, що, згідно з маршрутом польоту, борт злетів о 17:46 (0:46 за часом Києва) з аеропорту Сен-Матьє-де-Лапрері. За даними CTV, цей же літак в 2006 році здійснив аварійну посадку на проспекті Парк в Монреалі. Тоді причиною аварійної ситуації стала несправність двигуна.
Нагадаємо
Двома днями раніше — 1 жовтня — легкомоторний літак впав у французькому департаменті Дром. Загинули двоє людей. У місцевій префектурі відзначили, що залишається невідомим, здійснював літак посадку або зліт. За даними видання Le Dauphine, борт впав в кар’єр неподалік від аеропорту, а екстрені служби задіяли “значні ресурси”. Видання France Bleu уточнило, що глибина кар’єру — 50 м, що ускладнює роботу співробітників поліції і пожежників.