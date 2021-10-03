У результаті авіакатастрофи в канадському Монреалі загинула одна особа
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Одна людина померла, а інша дістала поранення після того, як невеликий літак з надписом на транспаранті “Ти вийдеш за мене заміж?” розбився біля місця проведення фестивалю Osheaga в Монреалі. Про це інформує УНН з посиланням на телеканал CTV News.
Деталі
Невеликий літак впав в парку Дьєпп, де проходить музичний фестиваль Osheaga Get Together. Про катастрофу стало відомо близько 18 години за місцевим часом. Маршрут польоту показує, що літак вилетів з аеропорту Сен-Матьє-де-Лапрері о 17:46.
“На жаль, в цьому випадку одна людина померла, а друга доставлена в лікарню”, — заявила офіційна представниця поліції Веронік Комтуа.
Як повідомляє La Presse, літак належав компанії Publicite Aerogram, що належить Джан П’єро Чамбелла, яка розміщує банерну рекламу на літаках.