У результаті авіакатастрофи в канадському Монреалі загинула одна особа

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Невеликий літак впав в парку Дьєпп, де проходить музичний фестиваль Osheaga Get Together. Про катастрофу стало відомо близько 18 години за місцевим часом. Маршрут польоту показує, що літак вилетів з аеропорту Сен-Матьє-де-Лапрері о 17:46.

“На жаль, в цьому випадку одна людина померла, а друга доставлена в лікарню”, — заявила офіційна представниця поліції Веронік Комтуа.

Як повідомляє La Presse, літак належав компанії Publicite Aerogram, що належить Джан П’єро Чамбелла, яка розміщує банерну рекламу на літаках.