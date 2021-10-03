В результате авиакатастрофы в канадском Монреале погиб один человек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Один человек умер, а другой получил ранения после того, как небольшой самолет с надписью на транспаранте “Ты выйдешь за меня замуж?” разбился возле места проведения фестиваля Osheaga в Монреале. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CTV News.
Детали
Небольшой самолет упал в парке Дьепп, где проходит музыкальный фестиваль Osheaga Get Together. О катастрофе стало известно около 18 часов по местному времени. Маршрут показывает, что самолет вылетел из аэропорта Сен-Матье-де-Лапрери в 17:46.
“К сожалению, в этом случае один человек умер, а второй доставлен в больницу”, — заявила официальный представитель полиции Вероник Комтуа.
Как сообщает La Presse, самолет принадлежал компании Publicite Aerogram, принадлежащей Джан Пьеро Чамбелла, которая размещает баннерную рекламу на самолетах.