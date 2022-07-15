В Канаде обрушилась крыша офисного здания, два человека госпитализированы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. В Ванкувере (Канада) обрушилась крыша офисного здания, на котором была оборудована парковка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBC News.
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“Полиция, пожарные и медики прибыли по вызову, когда часть размещенной на крыше парковки обрушилась на расположенное под ним офисное здание в Ванкувере”, - говорится в сообщении.
Детали
Госпитализированы два человека. Спасатели устанавливают, находился ли еще кто-нибудь в двухэтажном офисе, когда обрушилась крыша.
Заместитель начальника местного пожарного отделения Дэн Моберг подчеркнул, что обвал произошел, когда на крыше работал провалившийся минипогрузчик.
Отмечается, что пожарные пытаются оценить повреждение здания, чтобы понять, возможно ли проводить поисковую операцию. Все подъезды к месту инцидента перекрыты полицией, начато расследование.
Напомним
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