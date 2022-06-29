У Канаді двоє озброєних чоловіків намагалися пограбувати банк, є загиблі та поранені

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“Двоє озброєних чоловіків зайшли до банку на вулиці Шелборн близько 11-ї ранку за місцевим часом. На виклик відреагували кілька правоохоронців. У поліції розповіли, що чоловіки відкрили вогонь по правоохоронцях й були вбиті вогнем у відповідь”, - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, поранень зазнали шестеро поліцейських, деякі з них перебувають у тяжкому стані, їм знадобилося хірургічне втручання.

“Жоден працівник банку, відвідувач чи перехожий, вірогідно, не постраждав”, - пише CBC News.

Правоохоронці розшукують третього підозрюваного, який міг бути співучасником злочину. Через можливу наявність вибухового пристрою, кілька приміщень поблизу банку було евакуйовано.

Нагадаємо

На півдні Пакистану в портовому місті Карачі вибухнула бомба. За попередніми даними, вибухівка була закладена в мотоциклі. Постраждали щонайменше 13 людей, включаючи правоохоронців.