У Канаді двоє озброєних чоловіків намагалися пограбувати банк, є загиблі та поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. У місті Сааніч на заході Канади під час спроби пограбування банку, загинуло двоє озброєних зловмисників, шестеро правоохоронців отримали поранення. Про це інформує CBC News, передає УНН.
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“Двоє озброєних чоловіків зайшли до банку на вулиці Шелборн близько 11-ї ранку за місцевим часом. На виклик відреагували кілька правоохоронців. У поліції розповіли, що чоловіки відкрили вогонь по правоохоронцях й були вбиті вогнем у відповідь”, - йдеться в повідомленні.
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Як зазначається, поранень зазнали шестеро поліцейських, деякі з них перебувають у тяжкому стані, їм знадобилося хірургічне втручання.
“Жоден працівник банку, відвідувач чи перехожий, вірогідно, не постраждав”, - пише CBC News.
Правоохоронці розшукують третього підозрюваного, який міг бути співучасником злочину. Через можливу наявність вибухового пристрою, кілька приміщень поблизу банку було евакуйовано.
Нагадаємо
На півдні Пакистану в портовому місті Карачі вибухнула бомба. За попередніми даними, вибухівка була закладена в мотоциклі. Постраждали щонайменше 13 людей, включаючи правоохоронців.