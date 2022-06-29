В Канаде двое вооруженных мужчин пытались ограбить банк, есть погибшие и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. В городе Саанич на западе Канады при попытке ограбления банка, погибли двое вооруженных злоумышленников, шесть правоохранителей получили ранения. Об этом сообщает CBC News, передает УНН.
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“Двое вооруженных мужчин зашли в банк на улице Шелборн около 11 утра по местному времени. На вызов отреагировали несколько правоохранителей. В полиции рассказали, что мужчины открыли огонь по правоохранителям и были убиты ответным огнем”, - говорится в сообщении.
Детали
Как отмечается, ранения получили шесть полицейских, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии, им понадобилось хирургическое вмешательство.
“Ни один работник банка, посетитель или прохожий, вероятно, не пострадал”, – пишет CBC News.
Правоохранители разыскивают третьего подозреваемого, который мог быть соучастником преступления. Из-за возможного наличия взрывного устройства, несколько помещений вблизи банка были эвакуированы.
Напомним
На юге Пакистана в портовом городе Карачи взорвалась бомба. По предварительным данным, взрывчатка была заложена в мотоцикле. Пострадали не менее 13 человек, включая правоохранителей.