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У Канаді обвалився дах офісної будівлі, двоє осіб госпіталізовані

У Канаді обвалився дах офісної будівлі, двоє осіб госпіталізовані

Київ • УНН

 • 86459 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. У Ванкувері (Канада) обвалився дах офісної будівлі, на якому було обладнано паркувальний майданчик. Про це повідомляє УНН з посиланням на CBC News.



Цитата

“Поліція, пожежники і медики прибули за викликом, коли частина розміщеного на даху паркувального майданчика обвалилася на розташовану під ним офісну будівлю у Ванкувері”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

Госпіталізовані двоє осіб. Рятувальники встановлюють, чи перебував ще хтось у двоповерховому офісі, коли обвалився дах.

Заступник начальника місцевого пожежного відділення Ден Моберг наголосив, що обвал стався, коли на даху працював мінінавантажувач, який теж провалився.

Зазначається, що пожежники намагаються оцінити пошкодження будівлі, аби зрозуміти, чи можливо проводити пошукову операцію. Усі під’їзди до місця інциденту наразі перекриті поліцією, розпочато розслідування.

Нагадаємо 

У місті Сааніч на заході Канади під час спроби пограбування банку, загинуло двоє озброєних зловмисників, шестеро правоохоронців отримали поранення.

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