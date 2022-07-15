У Канаді обвалився дах офісної будівлі, двоє осіб госпіталізовані

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“Поліція, пожежники і медики прибули за викликом, коли частина розміщеного на даху паркувального майданчика обвалилася на розташовану під ним офісну будівлю у Ванкувері”, - йдеться в повідомленні.

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Госпіталізовані двоє осіб. Рятувальники встановлюють, чи перебував ще хтось у двоповерховому офісі, коли обвалився дах.

Заступник начальника місцевого пожежного відділення Ден Моберг наголосив, що обвал стався, коли на даху працював мінінавантажувач, який теж провалився.

Зазначається, що пожежники намагаються оцінити пошкодження будівлі, аби зрозуміти, чи можливо проводити пошукову операцію. Усі під’їзди до місця інциденту наразі перекриті поліцією, розпочато розслідування.

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