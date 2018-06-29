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В Канаде мужчину осудили за брак с 24 женами

В Канаде мужчину осудили за брак с 24 женами

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 июня. УНН. В Канаде суд вынес приговор 61-летнему Уинстону Блэкмору из-за пребывания в браке с 24 женами. В то же время мужчине удалось избежать заключения, поскольку он попал под домашний арест, сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Верховный суд провинции Британская Колумбия приговорил Блэкмора к 6-месячному домашнему аресту, в рамках которого он сможет ходить на работу и обращаться к врачу в случае необходимости. Кроме того, его обязали выполнить 150 часов общественных работ.

Его зять, Джеймсу Олер, которого также признали виновным в многоженстве (состоял в браке с 5 женщинами), выбрали аналогичный меру пресечения, однако только на 3 месяца. Также Олера обязали выполнить 75 часов общественных работ.

Еще в июле 2017 года Блэкмора признали виновным во владении избыточным количеством жен. Отмечается, что в Блэкмора 149 детей.

Оба мужчины проживали в изолированной религиозной общине на юго-востоке провинции и не отрицали своих многочисленных браков. Уинстон Блэкмор также признал, что до 145 детей от разных жен.

Обвиняемые, помимо прочего, обязаны в течение года регулярно отмечаться в полицейском участке.

Судья Верховного суда отметила, что, выносит приговоры несмотря на то, что оба мужчины “трудолюбивые и в другом придерживаются закона”.

Однако, по ее словам, она не могла их помиловать, поскольку некоторые из жен были несовершеннолетние на момент заключения брака.

Напомним, в прошлом году Президента Украины Петра Порошенко призвали отменить запрет многоженства. Соответствующую петицию было зарегистрировано на сайте петиций Президенту Украины.

BREAKING: Winston Blackmore conditionally sentenced to 6 months imprisonment to be served in the community followed by 12 months probation. pic.twitter.com/wlWUlPOqbX

— Trevor Crawley (@tcrawls) 26 июня 2018

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