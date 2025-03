У Канаді чоловіка засудили за шлюб зі 24 дружинами

Верховний суд провінції Британська Колумбія засудив Блекмора до 6-місячного домашнього арешту, в рамках якого він зможе ходити на роботу і звертатися до лікаря в разі потреби. Крім того, його зобов’язали виконати 150 годин громадських робіт.

Його зятю, Джеймсу Олеру, якого також визнали винним багатожонстві (перебував у шлюбі з 5 жінками), обрали аналогічний запобіжний захід, однак тільки на 3 місяці. Також Олера зобов’язали виконати 75 годин громадських робіт.

Ще в липні 2017 року Блекмора визнали винним у володінні надмірною кількістю дружин. Зазначається, що в Блекмора 149 дітей.

Обоє чоловіків проживали у ізольованій релігійній громаді на південному сході провінції та не заперечували своїх численних шлюбів. Уїнстон Блекмор також визнав, що мав аж 145 дітей від різних дружин.

Обвинувачені, окрім іншого, зобов’язані упродовж року регулярно відмічатися у поліцейському відділку.

Суддя Верховного суду зазначила, що, виносить вироки попри те, що обидва чоловіки “працьовиті і в іншому дотримуються закону”.

Однак, за її словами, вона не могла їх помилувати, оскільки деякі з дружин були неповнолітні на момент укладення шлюбу.

BREAKING: Winston Blackmore conditionally sentenced to 6 months imprisonment to be served in the community followed by 12 months probation. pic.twitter.com/wlWUlPOqbX

— Trevor Crawley (@tcrawls) 26 червня 2018 р.