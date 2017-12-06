В камере хранения в Кропивницком обнаружили сумку с патронами
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 6 декабря. УНН. Сегодня в камере хранения одного из торговых заведений Кропивницкого охрана обнаружила полную сумку охотничьих патронов. Об этом сообщила пресс-служба Управления патрульной полиции Кропивницкого, передает УНН.
“На линию „102“ поступило сообщение от охранника заведения об обнаружении на территории магазина патронов к охотничьему ружью. На место вызова был направлен экипаж полиции. Охранник, который обнаружил опасную находку, рассказал патрульным, что он вместе с коллегами, руководствуясь внутренней инструкцией заведения, осуществляли открытия служебным ключом камер хранения, которые стоят закрытыми более трех суток. В одной из таких камер охранники магазина обнаружили кожаную сумку черного цвета, внутри которой находились патроны к охотничьему ружью”, — сообщили в пресс-службе.
Патрульные осуществили поверхностный осмотр сумки. Информация подтвердилась — внутри находилось 26 патронов к гладкоствольному охотничьему ружью 12 калибра. Патроны были в боевом состоянии. Установить владельца сумки не удалось.
Правоохранители вызвали на место происшествия работников следственно-оперативной группы Кропивницкого отдела полиции. К их приезду патрульные обеспечили охрану места происшествия.
Напомним, 5 декабря правоохранители в Луганской области обнаружили тайник с боеприпасами.