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У камері схову в Кропивницькому виявили сумку з набоями

У камері схову в Кропивницькому виявили сумку з набоями

Київ • УНН

 • 9330 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 6 грудня. УНН. Сьогодні у камері схову одного із торгівельних закладів Кропивницького охорона виявила повну сумку мисливських набоїв. Про це повідомила прес-служба Управління патрульної поліції Кропивницького, передає УНН.

“На лінію „102“ надійшло повідомлення від охоронця закладу про виявлення на території магазину патронів до мисливської рушниці. На місце виклику був спрямований екіпаж поліції. Охоронець, який виявив небезпечну знахідку, розповів патрульним, що він разом із колегами, керуючись внутрішньою інструкцією закладу, здійснювали відкриття службовим ключем камер схову, які стоять закритими більше трьох діб. У одній із таких камер охоронці магазину виявили шкіряну сумку чорного кольору, всередині якої знаходилися патрони до мисливської рушниці”, — повідомили в прес-службі.

Патрульні здійснили поверхневий огляд сумки. Інформація підтвердилась — всередині знаходилось 26 набоїв до гладкоствольної мисливської рушниці 12 калібру. Набої були у бойовому стані. Встановити власника сумки не вдалося.

Правоохоронці викликали на місце події працівників слідчо-оперативної групи Кропивницького відділу поліції. До їх приїзду патрульні забезпечили охорону місця події.

Нагадаємо, 5 грудня правоохоронці на Луганщині виявили схованку з боєприпасами.

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