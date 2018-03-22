В Калуше из-за прорыва теплосети без отопления временно остались более 7 тысяч жителей
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. 21 марта около 08:00 в г. Калуш Ивано-Франковской области произошел прорыв теплосети, в результате чего более 7 тысяч жителей города остались без теплоснабжения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на справку ГСЧС за прошедшие сутки.
“21 марта около 8:00 в г. Калуш произошел прорыв тепловой сети (диаметром 420 мм), в результате чего без теплоснабжения остались 35 многоэтажных жилых домов (около 7 тыс. 600 жителей), 3 школы и 2 дошкольных учреждения”, — сообщили спасатели.
21 марта в 15:15 теплоснабжение было восстановлено в полном объеме.
Как сообщал УНН, на прошлой неделе в Кропивницкому за задолженности котельных без теплоснабжения остались около 15 тысяч жителей.