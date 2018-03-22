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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 19368 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 24737 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 77981 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
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10 марта, 00:20 • 116673 просмотра

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В Калуше из-за прорыва теплосети без отопления временно остались более 7 тысяч жителей

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КИЕВ. 22 марта. УНН. 21 марта около 08:00 в г. Калуш Ивано-Франковской области произошел прорыв теплосети, в результате чего более 7 тысяч жителей города остались без теплоснабжения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на справку ГСЧС за прошедшие сутки.

“21 марта около 8:00 в г. Калуш произошел прорыв тепловой сети (диаметром 420 мм), в результате чего без теплоснабжения остались 35 многоэтажных жилых домов (около 7 тыс. 600 жителей), 3 школы и 2 дошкольных учреждения”, — сообщили спасатели.

21 марта в 15:15 теплоснабжение было восстановлено в полном объеме.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе в Кропивницкому за задолженности котельных без теплоснабжения остались около 15 тысяч жителей.

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