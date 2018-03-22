У Калуші через прорив тепломережі, без опалення тимчасово залишилися понад 7 тисяч мешканців
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. 21 березня близько 08:00 у м. Калуш Івано-Франківської області стався прорив теплової мережі, в результаті чого понад 7 тисяч мешканців міста залишилися без теплопостачання. Про це повідомляє УНН з посиланням на довідку ДСНС за минулу добу.
“21 березня близько 08:00 у м. Калуш стався порив теплової мережі (діаметром 420 мм), внаслідок чого без теплопостачання залишилося 35 багатоповерхових житлових будинків (близько 7 тис. 600 мешканців), 3 школи та 2 дошкільних закладів”, — повідомили рятувальники.
21 березня о 15:15 теплопостачання було відновлено у повному обсязі.
Як повідомляв УНН, минулого тижня у Кропивницькому через заборгованість котелень без теплопостачання залишилися близько 15 тисяч мешканців.