В Калиновке Киевской области из-за обстрела произошел пожар на нефтебазе
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Калиновке Киевской области из-за обстрела загорелась нефтебаза, пожар на утро продолжался, сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.
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"24 марта около 20:00 в селе Калиновка Фастовского района в результате обстрела произошло попадание боеприпасов в нефтебазу с последующим возгоранием", - говорится в сообщении.
По состоянию на 6 часов 25 марта наблюдалось горение остатков нефтепродуктов в пределах обвалования резервуарного парка нефтебазы.
Угрозы распространения пожара за пределы нефтебазы нет, указали в ГСЧС.
Дополнение
Этой ночью в Киевской области оккупанты обстреляли 6 населенных пунктов.