В Калиновке Киевской области из-за обстрела произошел пожар на нефтебазе

Цитата

"24 марта около 20:00 в селе Калиновка Фастовского района в результате обстрела произошло попадание боеприпасов в нефтебазу с последующим возгоранием", - говорится в сообщении.

По состоянию на 6 часов 25 марта наблюдалось горение остатков нефтепродуктов в пределах обвалования резервуарного парка нефтебазы.

Угрозы распространения пожара за пределы нефтебазы нет, указали в ГСЧС.

Дополнение

Этой ночью в Киевской области оккупанты обстреляли 6 населенных пунктов.