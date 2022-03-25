У Калинівці на Київщині через обстріл сталася пожежа на нафтобазі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У Калинівці на Київщині через обстріл загорілася нафтобаза, пожежа на ранок тривала, повідомили у ДСНС України, пише УНН.
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"24 березня близько 20:00 в селі Калинівка Фастівського району внаслідок обстрілу сталося влучання боєприпасів в нафтобазу з подальшим загоранням", - йдеться у повідомленні.
Станом на 6 годину 25 березня спостерігалося горіння залишків нафтопродуктів в межах обвалування резервуарного парку нафтобази.
Загрози розповсюдження пожежі за межі нафтобази немає, вказали у ДСНС.
Доповнення
Цієї ночі на Київщині окупанти обстріляли 6 населених пунктів.