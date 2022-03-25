Цієї ночі на Київщині окупанти обстріляли 6 населених пунктів - Вадим Денисенко
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Під час телемарафону Радник МВС Вадим Денисенко повідомив про обстріли Київщини та що українські військові переходять в контр-наступи. Про це інформує УНН.
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"Ключові бої цієї ночі відбувалися на Київщині. Були удари в районі Василькова і Білої Церкви. Серйозні бої йшли в районі Баришівки і традиційно Буча, Гостомель, Ірпінь. Нам вдалося багато речей відбити: знищили 12 танків, знищено кілька літаків, більше 10 одиниць броньованої техніки, мінімум 300 людей було знищено протягом останньої доби", - повідомив Денисенко.
Чиновник додав, що військові тримають оборону та на Київщині переходять в контр-наступи.
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Окупанти запустили 2 ракети по одній з військових частин на околиці Дніпра та Миколаєва.