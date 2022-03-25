Нынешней ночью в Киевской области оккупанты обстреляли 6 населенных пунктов - Вадим Денисенко

Цитата

"Ключевые бои этой ночью происходили на Киевщине. Были удары в районе Василькова и Белой Церкви. Серьезные бои шли в районе Барышевки и традиционно Буча, Гостомель, Ирпень. Нам удалось многих вещей отбить: уничтожили 12 танков, уничтожено несколько самолетов, более 10 единиц бронированной техники, минимум 300 человек было уничтожено в течение последних суток", -сообщил Денисенко.

Чиновник добавил, что военные держат оборону и на Киевщине переходят в контр-наступления.

Напомним

Оккупанты запустили 2 ракеты по одной из воинских частей на окраине Днепра и Николаева.