Нынешней ночью в Киевской области оккупанты обстреляли 6 населенных пунктов - Вадим Денисенко
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Во время телемарафона Советник МВД Вадим Денисенко сообщил об обстрелах Киевщины и что украинские военные переходят в контр-наступление. Об этом информирует УНН.
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"Ключевые бои этой ночью происходили на Киевщине. Были удары в районе Василькова и Белой Церкви. Серьезные бои шли в районе Барышевки и традиционно Буча, Гостомель, Ирпень. Нам удалось многих вещей отбить: уничтожили 12 танков, уничтожено несколько самолетов, более 10 единиц бронированной техники, минимум 300 человек было уничтожено в течение последних суток", -сообщил Денисенко.
Чиновник добавил, что военные держат оборону и на Киевщине переходят в контр-наступления.
Напомним
Оккупанты запустили 2 ракеты по одной из воинских частей на окраине Днепра и Николаева.