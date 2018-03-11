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В Калифорнии арестовали убийцу полицейского

В Калифорнии арестовали убийцу полицейского

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 марта. УНН. Мужчина, который 10 марта застрелил полицейского и ранил его коллегу в голову в городе Помона (штат Калифорния), арестован и взят под стражу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBS.

Наряд полицейских устроил погоню за человеком, который в автофургоне спровоцировал аварию на дороге и попытался скрыться с места происшествия.

“Подозреваемый, за которым гнались полицейские, скрылся в одной из квартир жилого комплекса. Он забаррикадировался в спальне, офицеры полиции попытались установить с ним контакт. Подозреваемый начал стрелять через дверь, попал в двух полицейских”, — рассказал капитан Кристофер Бергнер по управлению шерифа округа Лос-Анджелес. Его пресс-конференцию транслировала телекомпания CNN.

“С тяжелым сердцем должен доложить, что офицер полиции, получивший ранение, не выжил. Состояние второго офицера стабильное”, — написал глава правоохранительных органов Помоны Майкл Оливьери.

“К нам на помощь прибыли полицейские Лос-Анджелеса и группа отдела особо тяжких преступлений. Мы вместе в течение последних 15 часов пытались арестовать подозреваемого и добились успеха считанные минуты назад”, — уточнил Оливьери на пресс-конференции.

Органы правопорядка пока не установили личность мужчины, который, спровоцировав на автофургоне аварию на дороге, бежал с места происшествия и забаррикадировался в квартире жилого комплекса. Подозреваемый начал стрелять через дверь, смертельно ранив одного полицейского, второй страж правопорядка, который пытался оттянуть коллегу из-под огня, получил ранения.

Напомним, недалеко от учреждения для ветеранов в Янтвилле был замечен человек в бронежилете с винтовкой. Он сделал несколько выстрелов и захватил заложников. В настоящее время центр, в котором проживает более 1 тыс. Ветеранов, окруженный полицейскими, все входы и выходы из него перекрыты.

Правоохранительные органы смогли установить личность мужчины, однако подробности по этому поводу не были обнародованы.

Сначала злоумышленник захватил больше заложников, однако впоследствии отпустил несколько человек. Однако позже правоохранители сообщили, что все трое заложников в центре для ветеранов города Янтвилл (штат Калифорния) погибли, стрелявший найден мертвый.

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