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У Каліфорнії заарештували вбивцю поліцейського

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Чоловік, який 10 березня застрелив поліцейського і поранив його колегу в голову в місті Помона (штат Каліфорнія), заарештований і взятий під варту. Про це повідомляє УНН з посиланням на CBS. 

Наряд поліцейських влаштував погоню за чоловіком, який на автофургоні спровокував аварію на дорозі і спробував сховатися з місця події.

“Підозрюваний, за яким гналися поліцейські, сховався в одній з квартир житлового комплексу. Він забарикадувався в спальні, офіцери поліції спробували встановити з ним контакт. Підозрюваний почав стріляти крізь двері, влучив у двох поліцейських”, — розповів капітан Крістофер Бергнер з управління шерифа округу Лос-Анджелес. Його прес-конференцію транслювала телекомпанія CNN.

“З важким серцем повинен доповісти, що офіцер поліції, який отримав поранення, не вижив. Стан другого офіцера стабільне”, — написав глава правоохоронних органів Помони Майкл Олівьері.

“До нас на допомогу прибули поліцейські Лос-Анджелеса і група відділу особливо тяжких злочинів. Ми разом протягом останніх 15 годин намагалися заарештувати підозрюваного і добилися успіху лічені хвилини назад”, — уточнив Олівьері на прес-конференції.

Органи правопорядку поки не встановили особу чоловіка, який, спровокувавши на автофургоні аварію на дорозі, біг з місця події і забарикадувався в квартирі житлового комплексу. Підозрюваний почав стріляти крізь двері, смертельно поранивши одного поліцейського, другий страж правопорядку, який намагався відтягнути колегу з-під вогню, отримав поранення.

Нагадаємо, недалеко від установи для ветеранів в Янтвіллі був помічений чоловік у бронежилеті з гвинтівкою. Він зробив кілька пострілів і захопив заручників. У даний час центр, в якому проживають понад 1 тис. ветеранів, оточений поліцейськими, всі входи і виходи з нього перекриті.

Правоохоронні органи змогли встановити особу чоловіка, проте подробиці щодо цього не були оприлюднені.

Спочатку зловмисник захопив більше заручників, проте згодом відпустив кілька людей. Однак пізніше правоохоронці повідомили, що всі троє заручників у центрі для ветеранів міста Янтвілл (штат Каліфорнія) загинули, нападник теж знайдений мертвий.

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