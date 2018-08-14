В Калифорнии в результате пожаров погиб еще один пожарный
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Пожарный из американского штата Юта погиб, сражаясь с самым крупным природным пожаром в истории Калифорнии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AP.
По данным властей, мужчина умер в понедельник вечером в больнице после того, как получил ранения на месте пожара "Комплекс Мендосино" (Mendocino Complex Fire) - по названию округа Мендосино, к северу от Сан-Франциско.
О деталях не сообщается.
В целом шесть пожарных погибли в результате лесных пожаров, которые в последние недели бушуют в Северной Калифорнии.
Из-за самого смертоносного лесного пожара "Карр" в общей сложности погибли восемь человек, в том числе трое пожарных.
Еще два пожарных погибли во время пожара возле Йосемитского национального парка.
Пожар "Комплекс Мендосино" на самом деле является двойным пожаром и продолжается уже более двух недель. Из-за огня сгорели почти 150 домов и около 1415 квадратных километров территории.
Как сообщал УНН, тушение самых масштабных лесных пожаров в истории американского штата Калифорния может занять время до сентября.