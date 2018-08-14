У Каліфорнії у результаті пожеж загинув ще один пожежник
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Пожежник з американського штату Юта загинув, борючись з найбільшою природною пожежею в історії Каліфорнії. Про це УНН повідомляє з посиланням на AP.
За даними влади, чоловік помер у понеділок увечері в лікарні після того, як отримав поранення на місці пожежі "Комплекс Мендосіно" (Mendocino Complex Fire) - за назвою округу Мендосіно, на північ від Сан-Франциско.
Про деталі не повідомляється.
В цілому шість пожежників загинули у результаті лісових пожеж, які в останні тижні вирують у Північній Каліфорнії.
Через найсмертоноснішу лісову пожежу "Карр" в цілому загинули вісім людей, у тому числі троє пожежників.
Ще два пожежники загинули під час пожежі біля Йосемітського національного парку.
Пожежа "Комплекс Мендосіно" насправді є подвійною пожежею і триває вже більше двох тижнів. Вогонь знищив майже 150 будинків і близько 1415 квадратних кілометрів території.
Як повідомляв УНН, гасіння наймасштабніших лісових пожеж в історії американського штату Каліфорнія може зайняти час до вересня.