В Калифорнии тысячи людей эвакуировали из-за наводнения
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Мощные дожди в Калифорнии вызвали наводнения, в результате которых пришлось эвакуировать тысячи людей, передает УНН со ссылкой на ABC News.
Отмечается, что местные власти призвали тысячи жителей в Северной Калифорнии покинуть свои дома во вторник вечером.
В то же время, около 3 тыс. жителей в округе Сонома были эвакуированы из-за того, что река поднялась на 35 футов, затопив несколько низменных районов. Метеорологи отметили, что в среду река приблизилась к отметке в 39,8 футов.
Как сообщал УНН, наводнение в Германии признали крупнейшим за десятилетия.