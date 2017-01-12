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В Калифорнии тысячи людей эвакуировали из-за наводнения

В Калифорнии тысячи людей эвакуировали из-за наводнения

Киев • УНН

 • 10137 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Мощные дожди в Калифорнии вызвали наводнения, в результате которых пришлось эвакуировать тысячи людей, передает УНН со ссылкой на ABC News.

Отмечается, что местные власти призвали тысячи жителей в Северной Калифорнии покинуть свои дома во вторник вечером.

В то же время, около 3 тыс. жителей в округе Сонома были эвакуированы из-за того, что река поднялась на 35 футов, затопив несколько низменных районов. Метеорологи отметили, что в среду река приблизилась к отметке в 39,8 футов.

Как сообщал УНН, наводнение в Германии признали крупнейшим за десятилетия.

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