У Каліфорнії тисячі людей евакуювали через повені
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Потужні дощі у Каліфорнії спричинили повені, внаслідок яких довелося евакуювати тисячі людей, передає УНН з посиланням на ABC News.
Зазначається, що місцева влада закликала тисячі жителів в Північній Каліфорнії покинути свої будинки у вівторок увечері.
У той же час, близько 3 тис. жителів в окрузі Сонома були евакуйовані через те, що річка піднялася на 35 футів, затопивши кілька низинних районів. Метеорологи зазначили, що в середу річка наблизилася до позначки у 39,8 футів.
Як повідомляв УНН, повінь у Німеччині визнали найбільшою за десятиліття.