В Калифорнии из-за оспы обезьян объявлено чрезвычайное положение
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. В понедельник, 1 августа, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение из-за оспы обезьян. Это применено для того, чтобы обеспечить население вакцинами для борьбы со вспышкой болезни, сообщает УНН со ссылкой на Politico.
Цитата
“Калифорния срочно работает на всех уровнях правительства, чтобы замедлить распространение оспы обезьян”, — отмечается в заявлении губернатора.
Детали
Он добавил, что государство позаботится о том, чтобы те, кто подвергается наибольшему риску заболевания, были обеспечены вакцинами и тестами.
Как известно, Калифорния стала вторым штатом, где объявлено чрезвычайное положение по болезни после Нью-Йорка.
По состоянию на понедельник в Нью-Йорке было зарегистрировано почти 1500 случаев оспы обезьян.
По данным органов здравоохранения, по состоянию на четверг в Калифорнии было подтверждено или подозревается почти 800 случаев. Больше всего случаев в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско.
В настоящее время штат получил 61 000 доз вакцины от федерального правительства.
Провозглашение чрезвычайного положения позволяет персоналу службы экстренной медицинской помощи вводить вакцины против оспы обезьян, одобренных FDA.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Врач-эпидемиолог рассказала о рисках возникновения обезьяньей оспы в Украине