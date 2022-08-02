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У Каліфорнії через віспу мавп оголошено надзвичайний стан

У Каліфорнії через віспу мавп оголошено надзвичайний стан

Київ • УНН

 • 151812 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. У понеділок, 1 серпня, губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом оголосив надзвичайний стан через віспу мавп. Це застосовано для того, щоб забезпечити населення вакцинами для боротьби зі спалахом хвороби, інформує УНН з посиланням на Politico.

Цитата

“Каліфорнія терміново працює на всіх рівнях уряду, щоб уповільнити поширення віспи мавп”, — наголошується в заяві губернатора.

Деталі

Він додав, що держава подбає про те, щоб ті, хто піддається найбільшому ризику захворювання, були забезпечені вакцинами та тестами.

Як відомо, Каліфорнія стала другим штатом, де оголошено надзвичайний стан через хворобу після Нью-Йорка.

Станом на понеділок у Нью-Йорку було зареєстровано майже 1500 випадків віспи мавп.

За даними органів охорони здоров'я, станом на четвер у Каліфорнії було підтверджено або підозрювано майже 800 випадків . Найбільше випадків у Лос-Анджелесі та Сан-Франциско.

Наразі штат отримав 61 000 доз вакцини від федерального уряду.

Проголошення надзвичайного стану дозволяє персоналу служби екстреної медичної допомоги вводити вакцини проти віспи мавп, які схвалені FDA.

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