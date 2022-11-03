В Каховке и Новой Каховке началось принудительное выселение местных - Хлань

Цитата

«Уже отмечается принудительное выселение из частных домов жителей Каховки и Новой Каховки, которые находятся в непосредственной близости к побережью реки Днепр. Третий день ездят машины с громкоговорителями по улицам и предупреждают, что до 7 ноября все должны покинуть город. Сначала такую ​​информацию подавали из Голой Пристани и Олешек. Там в первую очередь оккупанты начали выдворение из частных домов. Туда заселяются российские военные, переодетые в гражданское. То есть, они считают, что располагаясь в частных домах, смогут обезопасить себя», – сообщил Хлань.

Напомним

В Новой Каховке Херсонской области российские захватчики ограбили картинную галерею имени Альбина Гавдзинского. Они массово вывозили художественные фонды, а именно произведения живописи, графики и скульптуры.