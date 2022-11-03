У Каховці та Новій Каховці почалося примусове виселення місцевих - Хлань

Цитата

«Уже відзначається примусове виселення з приватних будинків жителів Каховки і Нової Каховки, які розташовані в безпосередній близькості до узбережжя річки Дніпро. Третій день їздять машини з гучномовцями по вулицям і попереджають, що до 7 листопада всі мають покинути місто. Спочатку таку інформацію подавали з Голої Пристані і Олешок. Там першочергово окупанти почали виселення з приватних будинків. Туди заселяються російські військові, переодягнені в цивільне. Тобто, вони вважають, що розташовуючись в приватних оселях, зможуть убезпечити себе», – повідомив Хлань.

Нагадаємо

У Новій Каховці Херсонської області російські загарбники пограбували картинну галерею імені Альбіна Гавдзинського. Вони масово вивозили художні фонди, а саме твори живопису, графіки та скульптури.