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У Каховці та Новій Каховці почалося примусове виселення місцевих - Хлань

У Каховці та Новій Каховці почалося примусове виселення місцевих - Хлань

Київ • УНН

 • 201898 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Російські окупанти почали примусове виселення мешканців приватних будинків в Каховці і Новій Каховці у Херсонській області та заселяють туди своїх військових. Про це під час брифінгу повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Уже відзначається примусове виселення з приватних будинків жителів Каховки і Нової Каховки, які розташовані в безпосередній близькості до узбережжя річки Дніпро. Третій день їздять машини з гучномовцями по вулицям і попереджають, що до 7 листопада всі мають покинути місто. Спочатку таку інформацію подавали з Голої Пристані і Олешок. Там першочергово окупанти почали виселення з приватних будинків. Туди заселяються російські військові, переодягнені в цивільне. Тобто, вони вважають, що розташовуючись в приватних оселях, зможуть убезпечити себе», – повідомив Хлань.

Нагадаємо

У Новій Каховці Херсонської області російські загарбники пограбували картинну галерею імені Альбіна Гавдзинського. Вони масово вивозили художні фонди, а саме твори живопису, графіки та скульптури.

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