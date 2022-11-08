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В кафе в резиновых сапогах: в Венеции – сезонный подъем воды

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Венеции (Италия) возникают наводнения периодически в сезоне прилива, в частности, снова затопило площадь Сан-Марко. Уровень воды поднялся на метр.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC News.

Детали

Явления так называемой высокой воды, ранее наблюдавшиеся на площади в среднем 9 раз в год, теперь происходят в среднем 90-100 раз в год.

По прогнозам экологов, к середине XXI века именно из-за глобальных изменений климата Венецию может затопить. Каждый год она погружается в воду на 2 миллиметра. И от этого ее не спасут новые системы подводных барьеров.

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